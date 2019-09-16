В Сочи назначены новые главы районов

17 сентября, вторник
Глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский назначил глав четырех внутригородских районов, сообщила пресс-служба мэрии. Свою должность сохранил глава Хостинского района Павел Клопотовский, остальных чиновников новый мэр назначил заново.
Новым главой Центрального района Сочи назхначен Александр Белозеров, бывший руководитель муниципального учреждения «СочиСвет». Должность главы Лазаревского района занял Олег Бурлев, Адлерский район возглавил Валерий Кокорев, ранее они были заместителями глав Лазаревского и Адлерского районов города-курорта Сочи.