Министр экономического развития России провел с регионами селекторное совещание по вопросам инвестиционной политики

Сегодня Министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел видеоселекторное совещание с руководством регионов по вопросам, касающимся дополнительных региональных мер по достижению целевых показателей в инвестиционной деятельности.

В работе совещания принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Открывая мероприятие, Министр экономического развития России отметил, что, согласно утвержденным Президентом России Владимиром Путиным 15-ти критериям оценки эффективности работы руководителей регионов, предусмотрен показатель инвестиционной активности территорий.

«На региональном уровне предстоит большая работа, которую мы будем полностью поддерживать. Чтобы выйти на целевые показатели на уровне каждого субъекта, необходимо разработать индивидуальный план инвестиционного развития», – подчеркнул Максим Орешкин.

Отмечено, что региональные планы должны включать динамику инвестиций по отдельным отраслям, ключевые реализуемые инвестиционные проекты, мероприятия по развитию инфраструктуры, а также регулятивные меры, которые необходимы для снятия барьеров в развитии тех или иных отраслей.

Данные инвестиционные программы необходимо будет согласовать с Министерством экономического развития РФ до 1 ноября текущего года. Соответствующие методические рекомендации регионам поступят уже в ближайшее время.

Отметим, что в Адыгее действует Координационный совета по экономической политике РА, в функции которого входят вопросы улучшения инвестиционного климата региона.

Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы, за последние годы наблюдается увеличение инвестиционной активности в экономике республики. Так в прошлом году темп роста инвестиций составил 142,5% к уровню 2017 года и достиг 31,6 млрд. рублей. По данному показателю Адыгея заняла 1 место среди регионов России. С начала года темп роста к предыдущему периоду составил 200% и превысил 15,8 млрд. рублей.

Глава республики неоднократно подчеркивал, что для достижения целевых показателей в инвестиционной политике Адыгеи важно снять дефицит энергоресурсов.

«Во многом успешная реализация инвестиционных проектов зависит от повышения энергообеспеченности республики. Для решения этих вопросов мы тесно взаимодействуем с Минэнерго России и ПАО «Россети». На сегодняшний день также ведется серьезная работа по созданию индустриального парка «Яблоновский», и мы рассчитываем на поддержку Минэка России при создании необходимой инфраструктуры для данного проекта», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Отметим, что в Адыгее внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». В результате проводимой работы за последние 3 года регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись с 69 на 26 место.

До 2022 года в Адыгее планируется завершение нескольких масштабных инвестиционных проектов. Компания «ВетроОГК» ведет строительство самого большого в стране ветропарка (21 млрд. рублей), ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» реализует проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей СТЦ «Мега Адыгея» (14 млрд. рублей), ООО «Картонтара» запланировала модернизацию предприятия (10 млрд. рублей), ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» возведет завод по производству алюминиевого профиля (3 млрд. рублей), ООО «Русская селекция» занимается организацией производства семенного материала масличных культур (1,3 млрд. рублей).

Федеральным министром отмечено, что предложения из регионов по снятию административных барьеров лягут в основу общего проекта действий и будут обсуждаться на уровне правительства.