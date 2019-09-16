«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Обстановка на рынках меняется очень быстро, динамично. Понедельник день связан с бурным ростом цен на нефть. В моменте фьючерс прибавил больше 20% — это максимальный за всю историю гэп между закрытием пятницы и открытием понедельника. Куда в такой ситуации можно вложить миллион рублей? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Естественно, у всех инвесторов сразу возникает желание вложиться в акции нефтяных компаний. Они, если говорить о российском рынке, динамично растут — около 3%. Но, с моей точки зрения, от данного шага лучше воздержаться. Дело в том, что рост цен на нефть связан с геополитической фактурой, которая может поменяться в любой момент. Да, риск-премия, скорее всего, сохранится в размере $5-6, может быть, $8 на рынке. Но лучше смотреть при инвестициях в данный сегмент на то, что происходит с мировой экономикой.

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