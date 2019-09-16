Группа RBI купила участок в Невском районе Петербурга

Группа RBI приобрела участок на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко, в Невском районе Петербурга. На торгах, организованных «Дом РФ», компания заплатила за него более 472 млн рублей.

Земельный участок на проспекте Большевиков, д. 22, корп. 1, литера А имеет площадь – 3,7 га, на нем расположены объекты незавершенного строительства. Группа RBI планирует застроить его жильем комфорт-класса ( около 30 тыс. кв. м) и соцобъектами.

Ранее территория находилась в федеральной собственности.