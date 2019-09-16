Ростовская область попросила у Минприроды 450 млн рублей на контейнеры для мусора

Власти Ростовской области обратились в Минприроды России с просьбой выделить дополнительно 450 млн руб. на покупку контейнеров для мусора, сообщает ТАСС. Поводом для такой просьбы стала нехватка контейнеров, так как региону нужно их в два раза больше, чем есть сейчас.

Региону необходимо приобрести еще 47,3 тыс. контейнеров, сейчас их в Ростовской области 40,2 тыс.

«В 2018 году операторами приобретено более 7 тыс. контейнеров, в этом году намечено закупить 3,5 тыс.», - приводит издание слова господина Майера.

Приобретение новых контейнеров потребует свыше 450 млн рублей. Вопрос о финансовой поддержке региона сейчас рассматривается на уровне правительства России. Средства на приобретение контейнеров также могут выделить собственники контейнерных площадок - муниципалитеты, управляющие компании и товарищества собственников жилья, а также региональные операторы - в размере 1% от необходимой валовой выручки.

Дарья Голякова