Десятый пошел

Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) — один из крупнейших отраслевых форумов нефтегазового комплекса в России, на котором определяются тренды, идет поиск решений профильных практических задач. Деловое мероприятие международного уровня проводится ежегодно с 2010 года. В 2019 году состоится юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум. Он пройдет с 17 по 19 сентября. Ключевая тема — «Модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений».

Организаторами форума выступают правительство Тюменской области, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Тюменский индустриальный университет. Основные задачи ТНФ — объединение руководителей отечественных предприятий нефтегазовой отрасли для конструктивного диалога и обмена опытом, а также совместный поиск новых возможностей и способов развития бизнеса. Кроме того, форум способствует росту стратегически важной для экономики страны нефтегазовой отрасли.

Бренд

Изначально ТНФ создавался в качестве конгрессного мероприятия, которое относилось к нефтегазовой тематике и имело название «Нефтьгазтэк». Однако в 2016 году организаторы приняли решение провести ребрендинг и изменили формат мероприятия, его название и логотип. Такие преобразования позволили повысить интерес к повестке ТНФ. По данным организаторов мероприятия, до ребрендинга форум посещали около 1 тыс. человек, после изменений количество участников увеличилось в два раза.

География событий

Форум проходит на площадке Западно-Сибирского инновационного центра «Тюменский технопарк». Выбор места связан с тем, что Тюменская область с входящими в ее состав Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами является одним из ведущих нефтегазовых регионов России. Здесь добывается более 90% всего газа и около 65% всей нефти нашей страны.

Помимо этого, Тюменская область отличается развитой нефтяной и обрабатывающей промышленностью и обширными внешними связями. На территории региона находятся пересечения транспортных путей, которые следуют через Тюмень с севера на юг и с запада на восток. При этом регион второй год подряд находится в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ.

Промышленный интерес

За девять лет в форуме приняли участие более 12 тыс. компаний и свыше 20 тыс. человек, из которых 73% — представители топ-менеджмента. Среди гостей и спикеров форума: руководители министерств и ведомств РФ, главы субъектов, специалисты крупных нефтегазовых компаний, бизнес-сообщества, ученые, а также эксперты и аналитики отрасли. При этом более 30% участников ТНФ — представители компаний из 30 стран мира — США, Ирана, Франции, Италии, Германии, Казахстана, Китая и других — и 90 городов России и зарубежья.

Международная арена

В 2018 году за два дня работы ТНФ посетили 2,2 тыс. человек из 20 стран мира, 130 экспертов из 400 компаний. В рамках мероприятий было подписано девять соглашений, в том числе с такими лидерами нефтегазовой отрасли как ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Сургутнефтегаз».

Налаживание деловых связей и контактов во время работы ТНФ отражается в подписании важнейших международных и межведомственных соглашений. Часто высказанные на Тюменском нефтегазовом форуме инициативы, представленные проекты и идеи в будущем находят отражение в региональных законопроектах. За девять лет на форуме было подписано более 70 документов, среди которых крупные инвестиционные договоры, соглашения о сотрудничестве и дорожные карты.