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Директор компании-застройщика осужден за хищения при строительстве здания арбитражного суда Краснодарского края

Октябрьский суд Краснодара признал Михаила Павлова, директора ЗАО «Строительная компания «Ремо», виновным в хищении бюджетных средств на 158 млн руб. при строительстве здания краевого арбитражного суда, сообщило управление ФСБ по региону. Наказание экс-топ-менеджеру назначено в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

По данным УФСБ России по Краснодарскому краю, строительная компания «Ремо» выиграла аукцион и заключила государственный контракт на строительство здания арбитражного суда Краснодарского края. Компания получила авансовый платеж в сумме 158 млн руб. на расчетный счет, к которому господин Павлов имел беспрепятственный доступ. «После получения авансового платежа строительная компания под руководством Михаила Павлова создала видимость исполнения обязательств по контракту, выполнив незначительную часть работ за счет организаций, привлеченных в качестве субподрядчиков, – сообщили в УФСБ. – После этого строительство здания прекратилось, а господин Павлов распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению». Следствие выяснило, что при заключении контракта Михаил Павлов представил поддельную банковскую гарантию банка «Мосттрансбанк».

Анна Перова, Краснодар


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