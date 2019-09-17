Что можно назвать главным событием за 10 лет ТНФ?

прямая речь

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

— За десять лет существования ТНФ проходил в разных форматах, был посвящен различным направлениям. В первые годы это была ведомственная конференция в геологической сфере, затем форум стал раскрывать и другие отраслевые темы. Причем сейчас акцент сместился на рассмотрение вопросов подготовки кадров и внедрения передовых разработок и технологий в сфере ТЭК. Будет неправильным выделять какое-то конкретное соглашение или отдельную встречу. Форум уникален потому, что только в комплексе всех мероприятий и подписанных соглашений можно увидеть эффект от его проведения.

Во втором десятилетии ТНФ должен стать технологической и инновационной площадкой, где звучат и внедряются новые идеи или тренды отрасли. У нас есть серьезные предпосылки для этого. Тюменский технопарк стал официальным представительством фонда «Сколково» и уже два года на форуме выставляются его лучшие стартапы в нефтегазовой сфере. Два года мы проводим большую сессию по цифровизации отрасли, впервые в этом году проводим технологические дни четырех крупнейших нефтегазовых компаний. При этом мы целенаправленно не закрываем наш форум только для местных компаний, а делаем его открытым для всех.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов:

— Для меня ТНФ важен потому, что анализ проблем и идей развития нефтегазового комплекса позволяет работать над совершенствованием законодательства, регламентирующего сферу добычи, разработки, налогообложения и экологии.

В рамках ТНФ-2019 интересно, на мой взгляд, обсуждение технологического развития как механизма решения отраслевых задач на примере освоения баженовской свиты. Мы не раз слышали от ученых об освоении этого ресурса. Финальная стратегическая задача — максимально сократить себестоимость добычи нефти из баженовских залежей. Кроме того, своевременно в рамках форума организована секция по информационной безопасности предприятий ТЭК. В этот раз представители отрасли открыто обсудят тему противостояния современным киберугрозам.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин:

— Тюменский нефтегазовый форум за последние годы стал статусной площадкой, которой заинтересовались мировые игроки нефтегазовой отрасли. В рамках ТНФ-2018 ТПП Тюменской области успешно провела деловую секцию для бизнеса «Международная кооперация в нефтегазовой отрасли». Тюменские нефтегазовые и нефтесервисные предприятия тогда смогли наладить деловые контакты и обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества с представителями ведущих нефтегазовых компаний Китая, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. В этом году мы привозим на ТНФ в рамках реверсных бизнес-миссий более 20 компаний Азербайджана и Узбекистана, каждая из которых проведет встречи в формате биржи контактов с тюменскими предприятиями и примет участие в деловой секции форума.

Генеральный директор «Газпром нефть-Развитие» Денис Сугаипов:

— Для нас ТНФ — это действительно стратегическая площадка, позволяющая вести открытый диалог о перспективах сотрудничества, технологиях и возможных совместных проектах, важных не только для региона, но и в целом для нефтяной промышленности. В прошлом году, например, было подписано значимое для «Газпром нефти» соглашение с правительством Тюменской области о строительстве Центра исследования пластовых систем. Это важное событие и для компании, и для жителей Тюмени: центр объединит в себе высокотехнологичную научную лабораторию и инновационное цифровое пространство, доступное жителям Тюмени. В этом году на площадке десятого Тюменского нефтегазового форума мы проводим технологическую сессию, где поделимся цифровыми и инфраструктурными решениями, а также новыми технологиями, которые используются на наших проектах.

И.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова:

— Тюменский индустриальный университет участвует и организовывает академические сессии на ТНФ с 2010 года. И ежегодно на полях форума мы подписываем ключевые для вуза и региона соглашения. Нашими партнерами уже стали Центробанк РФ, ООО «Газпром Геологоразведка», Вьетнамский нефтяной институт, Центр предпринимательства Тель-Авивского университета.

На университет больше всего повлияла сама идея проведения ежегодного мероприятия, на котором встречаются заинтересованные стороны в области развития нефтегазового комплекса и страны в целом. Здесь мы обсуждаем инновации в отрасли, представляем готовые кадровые решения, проводим дискуссии. Для нас это особенно важно, так как образовательные организации должны не только не отставать, но и опережать отрасль. Желаю ТНФ получить статус федеральной площадки для стратегических сессий ведущих нефтегазовых компаний. Думаю, Тюмень может стать фундаментом для развития новых технологий и формирования рынков будущего.

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров:

— Выделить какое-либо событие, прошедшее за все годы существования Тюменского нефтегазового форума, сложно. Но одним из таких крупных мероприятий, наверное, можно назвать Тобольский проект. Восемь лет назад мы только обсуждали его возможности, показывали перспективы для региона. И уже сегодня он становится одной из точек роста, развития юга Тюменской области. По масштабу его можно сравнить с Уватским проектом.

Тюмень — признанный нефтегазовый центр страны. Сейчас ТНФ развивается правильно: он уже стал федеральным. А из тех форумов, которые проводятся в регионах, он самый крупный в России. Для всех здесь очень важны профессиональное обсуждение и суждения, связанные с нефтегазовой сферой. На московских форумах, как правило, обсуждаются политические, экономические, макроэкономические вопросы и стратегии. В этом смысле развитие ТНФ важно для профессиональной среды, где проходят больше технические обсуждения, где поднимаются узко- и широкопрофессиональные вопросы. Расставляются приоритеты развития отрасли.

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов:

— В этом году «Сколково» принимает участие в ТНФ второй раз. Для нас это отличная возможность представить инновационные разработки наших стартапов как в выставочном формате, так и в рамках многочисленных профильных сессий. Кроме того, в этом году фонд вошел в программный комитет по подготовке ТНФ, мы планируем и дальше вносить свой вклад в развитие одного из наиболее значимых в России мероприятий в нефтегазовой отрасли, но выделять какое-то одно событие на форуме я бы не стал: действительно много важных для ТЭК мероприятий проходит каждый год на ТНФ.

В будущем развитие форума должно быть связано с решением практических технологических, бизнес- и организационных задач, встающих перед отраслью, за счет организации взаимодействия широкого круга заинтересованных сторон — добывающих и сервисных компаний, стартапов, регулирующих органов. В ближайшие годы в повестке будут стоять такие вопросы, как разработка шельфа, разработка ТрИЗ, внедрение технологий «цифрового месторождения», создание отечественных флотов ГРП.

Руководитель Industry Consulting ECOPSY Михаил Балакшин

— На форуме мы совместно с НК «Роснефть» проводим секцию, посвященную безопасности и эффективности операционной деятельности. Сегодня многие нефтяные компании работают над операционной эффективностью, сокращая затраты на баррель добычи УВС. Это отражает повестку прошлых форумов в значительной степени, как и текущего. В дополнение к этой теме все больше компаний начинают инвестировать в развитие производственной культуры — привычек людей к безопасной и эффективной работе, культуре непрерывного развития. От людей часто зависит, будет ли достигнут реальный эффект от инноваций.

Сейчас можно выделить три тенденции ТНФ, которые следует сохранить в будущем: практическая направленность, инновационность повестки (от цифровизации добычи и кибербезопасности до охраны труда), а также расширение круга экспертов за счет специализированных компаний.