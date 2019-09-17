Нефть и газ в формате

С 17 по 19 сентября на площадке Тюменского технопарка пройдет X Тюменский нефтегазовый форум. Трехдневная программа, главной темой которой стала модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений, за последние годы стала насыщеннее и практичнее. Регистрацию прошли уже более 1,2 тыс. человек, заявки на участие подали свыше 300 компаний. В 2019 году вдвое увеличена выставочная площадь. Для решения профильных задач нефтегазовых компаний-участников организаторы даже ввели новый формат — технологические дни, в рамках которых будут рассмотрены предложения промышленных, инновационных и ИТ-компаний со всей страны.

С каждым годом деловая программа ТНФ претерпевает изменения и пополняется. Юбилейный десятый Тюменский нефтегазовый форум не стал исключением. В 2018 году новшеством стал конкурс инновационных проектов, в котором студенты и аспиранты вузов, молодые специалисты компаний представили свои научно-исследовательские работы. Всего в рамках девятого ТНФ прошло около 30 различных мероприятий — от панельного совещания до закупочных сессий. В этом году уже более 1,7 тыс. человек прошли регистрацию форума.

«Цифра» нашла нефть

В 2019 году участие в форуме примут более 300 компаний. Представители власти, специалисты отрасли, ученые и инженеры обсудят повышение эффективности нефтегазовых компаний, вопросы цифровизации отрасли, кадровой политики, инноваций в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), экологическую и кибербезопасность, налоговую политику в нефтедобывающей отрасли. Форум посетят многие крупные российские компании, в том числе ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Роснефть», СИБУР, «Газпром геологоразведка», Трубная металлургическая компания (ТМК), «Зарубежнефть», «Русснефть», «Сибинтек», «РН-Уватнефтегаз», «СиМакс».

Ключевой темой форума станет модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. Главными векторами ТНФ будет обсуждение «Международной кооперации и экспорта», «Цифровой экономики», налоговой политики ТЭК и поиск решений по реализации нацпроекта «Экология». Они нашли свое отражение в пленарных, дискуссионных и стратегических сессиях, круглых столах и конференциях.

Так, в первый день на круглом столе европейской экономической комиссии ООН «Развитие РКООН и СУРООН для расширения инвестиционного потенциала стран БРИКС и Центральной Азии» участники обсудят возможность создания в России международного центра передовых технологий в области устойчивого управления ресурсами. Во второй день на пленарной сессии «Будущее газовой отрасли» эксперты оценят влияние внедрения новых экологических приоритетов в стране на нефтегазовую отрасль, стратегии конкурентоспособности компаний и развитие нефтегазовых предприятий в будущем. Личное участие в этом мероприятии подтвердили министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, президент INNIO Group Карлос Ланге. На пленарной сессии «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: инфраструктурные, технологические и управленческие барьеры», которая пройдет на третий день форума, участники ТНФ рассмотрят и проанализируют необходимость информационной безопасности, практики диджитализации ключевой отрасли российской экономики, а также технологические вызовы и достижения нефтегазодобывающих предприятий.

Спикерами совещаний и встреч будут, в том числе, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководители крупнейших компаний. Кроме того, в совещаниях примут участие управляющий директор и старший партнер BCG Эрик Будье, генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент» Майкл Коллинс, президент и исполнительный директор INNIO в Австрии Carlos Lange, а также представители европейской экономической комиссии ООН.

Всего в повестке деловой программы запланировано более 20 профильных дискуссионных панелей, круглых столов и сессий. Отдельное внимание планируется уделить вопросам кадровой политики отрасли, а также проблемам в освоении трудноизвлекаемых запасов.

Дни нового формата

Помимо традиционных форматов участия в форуме, организаторы разработали технологические дни. Перед современными нефтегазовыми корпорациями встают «технологические вызовы», для решения которых необходимы новые проекты и импортозамещающие технологии. В рамках нового формата участники могут представить экспертному совету из представителей крупнейших нефтегазодобывающих компаний-заказчиков свои проекты, разработки и технологии, получить обратную связь и наладить деловые связи и контакты.

Организаторами технологических дней выступают ведущие нефтегазовые компании России — ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и НОВАТЭК. Они выделили ключевые направления, среди которых разработка месторождений, методы увеличения нефтеотдачи, переработка и утилизация промышленных отходов, развитие геологии и геофизики, системы автоматизации производственного процесса, а также буровое, нефтепромысловое и подземное насосное оборудование.

Дорожная карта ведет к открытиям

Знаковым событием юбилейного форума станет презентация Тюменского завода энергетического оборудования (ТЗЭО) от одного из генеральных партнеров Тюменского нефтегазового форума ООО «Энерго­Техсервис». Соглашение о начале строительства завода в тюменском технопарке «Боровский» было подписано на ТНФ в 2017 году. В церемонии открытия примет участие глава региона Александр Моор, топ-менеджеры компании INNIO, руководители двух продуктовых линеек, технические специалисты и сотрудники российского представительства, а также представители ключевых компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Новое предприятие станет одной из основных производственных площадок компании, выпускающей современные электростанции для российской промышленности.

«Расположение завода в Тюмени позволит нам приблизить свои сервисные ресурсы к заказчикам — нефтегазовым компаниям, большинство которых ведет свою деятельность в Тюменской области и соседних с ней регионах. Помимо этого, индустриальный парк располагает готовыми линиями коммуникации, рабочей инфраструктурой и удобными подъездными путями. Не стоит забывать и о значительных налоговых льготах для резидентов»,— рассказал директор компании Александр Свергин, добавив, что примеры оборудования будут представлены на открытой выставочной площадке форума.

В рамках Тюменского нефтегазового форума состоится открытие центра интегрированной разработки и эксплуатации месторождений. Презентацию проведет «Газпром нефть». Планируется, что в церемонии открытия примут участие Александр Моор, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Традиционно на ТНФ будут подписаны крупные, в том числе международные контракты и дорожные карты. Запланировано подписание соглашений по межрегиональному сотрудничеству между правительствами Свердловской и Тюменской областей, а также соглашение о создании нефтепромышленного кластера с участием крупной нефтегазовой компании. Кроме того, генеральный партнер форума и компания «Атон» подпишут соглашение о выпуске облигаций на общую сумму 5 млрд руб. Оно позволит привлечь рыночное финансирование путем размещения облигаций «ЭнергоТехсервис» на организованных торгах Московской биржи.

Также на ТНФ-2019 пройдет выставка инновационных разработок и технологий в области ТЭК. На площади более 2 тыс. кв.м представят продукцию поставщиков услуг и оборудования из Европы, России и стран СНГ — инновационные продукты, характеризующие потенциал нефтяной и газовой промышленности России. Экспозиционная часть с каждым годом увеличивает свою эффективность. Поэтому в 2019 году выставочную площадь увеличили вдвое за счет использования территории перед входом в технопарк.

Анастасия Реутова