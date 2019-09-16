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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Роспотребнадзора планирует привить не менее 47% нижегородцев

В городе продолжается прививочная кампания против гриппа.

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В прошлом году было привито около 45% жителей Нижнего Новгорода.


В прошлом году было привито около 45% жителей Нижнего Новгорода. Препарат «Совигрипп» отечественного производства, которым собираются обеспечить около трети от общего числа вакцинируемых, уже поставлен в регион. Эта вакцина противопоказана людям с заболеваниями в фазе обострения и тем, у кого аллергия на куриный белок – он содержится в препарате.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова говорит, что вакцины достаточно – теперь нужно донести до родителей информацию о необходимости пройти процедуру.

Принудительная вакцинация ребенка невозможна, однако отказ от прививки может привести к проблемам у родителей, например, в случае возникновения необходимости госпитализации школьника.

В прошлом году благодаря вакцинации удалось добиться бесперебойной работы гимназии №13, - сообщила директор учебного заведения Нелли Федулова.

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