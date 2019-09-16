Jaguar Land Rover не ожидает роста спроса на электромобили

Концерн Jaguar Land Rover не ожидает роста спроса на электромобилей из-за высоких цен на батареи и отсутствия сети зарядных станций, сообщает Autocar со ссылкой на главу британского автопроизводителя Ральфа Шпета.

«Цены на электромобили не снизятся в ближайшие три-пять лет, поскольку мы не ожидаем удешевления аккумуляторов большой емкости и активного развития инфраструктуры для зарядки электромобилей, — пояснил господин Шпет. — Сейчас складывается ситуация, что большую батарею вам зарядить негде, а машина с маленьким аккумулятором не нужна покупателям. Поэтому надо дождаться, когда батареи подешевеют и станет больше станций быстрой зарядки».

Напомним, ранее в Jaguar Land Rover заявили, что с 2020 года будут предлагать покупателям электрическую модификацию каждой модели.