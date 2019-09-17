Форума палата

Уже не удивительно называть Тюменский нефтегазовый форум федеральным, статусным и по-настоящему профессиональным событием: в этот раз ТНФ пройдет десятый раз. И юбилей он отпразднует в кругу единомышленников — крупнейших нефтегазовых компаний, глав вузов и научно-исследовательских институтов, политических лидеров, специалистов отрасли и экспертов инновационных центров.

Помимо традиционных для форума дискуссионных панелей, круглых столов и сессий подготовлены новые форматы мероприятий, приглашено больше спикеров для обсуждения актуальных для нефтегазового комплекса проблем. К примеру, как вести себя бизнесу и власти в условиях уменьшения темпов роста спроса на сырье, а также увеличения доли

ТрИЗов. Одного развития цифровизации отрасли, отмечают эксперты, уже тоже недостаточно: рост количества киберпреступлений приводит к многомиллионным убыткам компаний. Кроме того, сейчас перед участниками рынка четко ставится приоритет экологии.

При этом видно совершенствование российского нефтегазодобывающего комплекса. Новая в стране классификация запасов углеводородного сырья стала первой среди национальных классификаций в мире, которую интегрировали по стандартам ООН. А компании постоянно вносят в свою работу новые технологии, позволяющие увеличивать производительность. Не случайно главной темой ТНФ-2019 стала модернизация экономики в условиях глобальных изменений.

Форум собрал все, что так важно для отрасли. И популярность его в течение 10 лет только росла. Ему еще много предстоит пройти и он еще много может дать ТЭКу.

Мария Арабей