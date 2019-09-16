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Фото: Андрей Абрамов

Сезонная вакцинация против гриппа в Нижегородской области набирает обороты

Треть необходимой вакцины уже поступило в регион.

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Это российский препарат «Совигрипп» - он не подходит тем, у кого аллергия на куриный белок или обострились заболевания.


Это российский препарат «Совигрипп» - он не подходит тем, у кого аллергия на куриный белок или обострились заболевания. В Роспотребнадзоре в текущем году планируют на два процента улучшить показатели вакцинации населения и привить 47% жителей региона.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова сообщила, что вакцины в регионе достаточно. Теперь осталось донести до родителей то, что пройти процедуру вакцинации необходимо.

Без согласия родителей вакцинировать ребенка невозможно, но отказ от вакцинации может обернуться большими проблемами, например, при госпитализации школьника.

В прошлом году благодаря вакцинации удалось добиться бесперебойной работы учебного заведения, - сообщила директор гимназии №13 Нелли Федулова.

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