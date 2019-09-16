На Ставрополье двух местных жителей подозревают в хищении 600 кг картофеля

В отношении ранее судимых жителей села Кевсала возбудили уголовное дело по подозрению в краже картофеля с поля в Ипатовском городском округе Ставропольского края (ч. 2 ст. 158 УК РФ)., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по Ипатовскому городскому округу обратился сотрудник одного из сельхозпредприятий, сообщивший о краже картофеля с поля вблизи поселка Винодельнинский. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемых», - говорится в сообщении.

Злоумышленники успели выкопать и погрузить в прицеп автомобиля более 600 кг картофеля. Полицейские изъяли похищенные корнеплоды, а также ведра и лопаты. Подозреваемых доставили в ОВД, где они признались в преступлении.

Дарья Голякова