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ЧМК получил прокурорское представление за отсутствие отчета об экологическом контроле

Челябинская природоохранная прокуратура направила представление в адрес руководства ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») из-за того, что предприятие вовремя не сдало отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧМК, как и все предприятия, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, должен был до 25 марта сдать ежегодный отчет об организации и результатах производственного экологического контроля. Однако, по данным природоохранной прокуратуры, документы от комбината приняты не были. Представление об устранении нарушения было направлено управляющему директору ЧМК Анатолию Щетинину.

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