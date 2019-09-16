Роман Старовойт может сократить число районов в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт после церемонии инаугурации 16 сентября сообщил журналистам, что планирует укрупнить муниципальные районы в регионе, чтобы сократить расходы на содержание их аппарата. Господин Старовойт сказал, что власти области для этого «изучат опыт других регионов по административно-территориальному делению». Он отметил, что изменения не затронут учреждения социальной сферы и образования.

«Требует пересмотра административно-территориальное деление области, нужно провести укрупнение муниципальных образований. В условиях рачительного использования бюджетных средств мы не можем позволить себе значительную часть бюджета направлять на содержание самого аппарата»,— сказал господин Старовойт (цитата по ТАСС).

Также господин Старовойт предлагает ограничить нахождение глав муниципалитетов у власти двумя сроками, чтобы «создать эффективную систему государственного управления».

Напомним, в единый день голосования 8 сентября врио губернатора Роман Старовойт набрал 81,07% голосов. Его ближайшие преследователи — омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ) и депутат Владимир Федоров (ЛДПР) — едва преодолели пятипроцентный барьер — 5,65 и 5,45% соответственно. За Татьяну Черникову от Партии зеленых отдали голоса 3,3% избирателей, за Николая Карцева от «Справедливой России» — 3,01%.

Сергей Калашников