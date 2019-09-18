«Россети Центр» принимает активное участие в создании «умной» городской среды в Белгородской области

Фото: Белгородэнерго

«Россети Центр» в рамках Концепции цифровой трансформации принимает участие в реализации проекта «Умный квартал» в Белгороде. Он разработан в рамках регионального проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» и предусматривает построение в областном центре «умной» городской среды на территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским.

В пилотной зоне, где проживает порядка 11 тысяч человек, специалисты белгородского филиала «Россети Центр» планируют построить кластер «умных» сетей, отвечающих основным направлениям концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». В частности, здесь появится цифровой распределительный пункт 6 кВ и девять трансформаторных подстанций, оснащенных устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими дистанционный контроль основных параметров оборудования и управление коммутационными аппаратами. Все объекты «умного» квартала будут оснащены системой интеллектуального учета электроэнергии, а потребители — интеллектуальными приборами коммерческого учета.

Помимо этого, энергетики полностью модернизируют сеть наружного освещения, заменив около 500 светильников на светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из них. Все объекты электроэнергетики и наружного освещения будут включены в единую геоинформационную систему с отображением на карте города.

Значительную часть «умного квартала» составит территория Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова, на базе инженерных систем которого будет реализован дистанционный учет газа и воды. Помимо этого, в «умном» квартале появится зарядная инфраструктура для электротранспорта, для мобильных устройств, бесплатный WI-FI, информационно-навигационный медиаэкран, метеостанция с дистанционной передачей данных, видеонаблюдение, тревожная кнопка для вызова экстренных служб, интеллектуальная система пропуска автотранспорта с распознаванием госномеров, система оповещения при ЧС, умный пешеходный переход, голографический светофор и другие новшества. Полностью завершить проект планируется до конца 2019 года.