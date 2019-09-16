Кировский «Нанолек» запустит совместное с GSK производство вакцин за 6,5 млрд рублей

Международная фармацевтическая компания GSK запустит на территории кировского завода «Нанолек» (принадлежит родственнику вице-премьера Татьяны Голиковой Владимиру Христенко) производство вакцин для профилактики ветряной оспы. Как сообщает пресс-служба предприятия, совокупный объем инвестиций оценивается в 6,5 млрд руб., производство планируют запустить в 2021 году.

«Нанолек» и GSK подписали соглашение о сотрудничестве на 10 лет с возможностью дальнейшего продления. Отмечается, что в дальнейшем международная фармацевтическая компания может перенести на территорию кировского предприятия производства и других вакцин. Всего в портфеле GSK более 30 вакцин. В 2018 году компания ежедневно поставляла более 2 млн доз в 158 стран. В России вакцины компании используются с 1989 года.

Анастасия Еремина