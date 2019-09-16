Начальник транспортной полиции Краснодара лишен приставки ио

Подполковник полиции Вячеслав Колесников был представлен сегодня, 16 сентября, на собрании личного состава Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в качестве руководителя, сообщает пресс-служба Управления на транспорте по ЮФО. До этого момента господин Колесников два месяца управлял ведомством в качестве исполняющего обязанности начальника.

Вячеслав Колесников, родился в 1974 году в городе Ростов-на-Дону. В 1996 году закончил Ростовский госуниверситет путей сообщения, в 2000 году окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности Юриспруденция. С 1997 года работает в органах внутренних дел. Занимал должность оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям ОВД г. Ростов-на-Дону. В 2006 году стал начальником Туапсинского отдела Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД края. С 2010 года работает начальником Туапсинского линейного отделения ОВД Сочинского линейного УВД на транспорте.

Андрей Ульченко