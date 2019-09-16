Тюменская таможня арестовала контрафактные игрушки и детскую одежду на 102 млн рублей

Сотрудники таможни Тюменской области совместно с ФСБ по Курганской и Тюменской областям задержали партию контрафактной детской одежды и игрушек, сообщили в пресс-службе таможни.

Это товары разных брендов, которые планировалось доставить из Казахстана и Киргизии в Екатеринбург, Уфу и Новосибирск. По официальным оценкам правообладателей товарных знаков, ущерб составил 102 млн руб.

По данным таможни, на одежде была нанесена символика «Nike», «Adidas», «Hello Kitty», «Calvin Klein», «Puma», «Reebok». Общий вес товара составил 19 т. Среди 22 тыс. поддельных игрушек бренды «Disney», «My little pony», «L.O.L. surprise», «Hot Wheels», «Avengers». Груз общим весом 9 т. планировалось доставить из Бишкека в Новосибирск. Представители правообладателей товарных знаков подтвердили незаконность их использования, рассказали в пресс-службе.