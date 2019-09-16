Жители сельской местности Мордовии смогут взять ипотеку под 3% с 2020 года

С 2020 года в Мордовии заработает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» до 2025 года. В частности, жителям сельской местности с населением не более 40 тыс. человек будет доступна льготная ипотека под 3% годовых с начальным взносом 10% от стоимости недвижимости, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Наши муниципалитеты, за исключением Рузаевки, все подходят под эту программу. Поэтому в республике началась масштабная подготовка к строительству – отведение участков, подведение к ним коммуникаций, инженерной инфраструктуры»,– цитирует пресс-служба главу республики Владимира Волкова.

Согласно проекту программы, опубликованному на сайте министерства сельского хозяйства республики, улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки смогут 1 тыс. человек. Также предполагается развитие инженерной инфраструктуры и дорог. Общий объем финансирования проекта до 2025 года составит 26,7 млрд руб., из них 19,6 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

Анастасия Еремина