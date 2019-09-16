Две пермские компании могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

АО «Сорбент» и «Медисорб» могут стать участниками проекта по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает URA.RU. Всего в число участников могут войти 266 компаний из 30 регионов России.

Минтруд России на этой неделе проведет совещание, на котором будет обсуждаться введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, сообщил замминистра экономического развития Петр Засельский «Известиям». Он отметил, что окончательный вывод по внедрению четырехдневки можно сделать только после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале июня 2019 года. Позже он поручил Минтруду представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики. Глава правительства, однако, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.