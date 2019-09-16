Китайская компания будет поставщиком формы МОК на Олимпиадах в Токио и Пекине

За экипировку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК) на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и зимних играх 2022 года в Пекине будет отвечать китайская компания HYX, сообщается на сайте комитета. До этого пошивом одежды для МОК занималась компания Bosco.

«Мы рады работать с HYX и с нетерпением ждем возможность с гордостью носить нашу официальную форму в Токио в следующем году и в Пекине в 2022 году. Я бы хотел поблагодарить вице-президента МОК. Я хотел бы, в частности, поблагодарить вице-президента МОК Юй Цзайцину за его труд для по воплощения в жизнь этого соглашения»,— сказал глава МОК Томас Бах.

Напомним, группа Bosco di Ciliegi была эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников МОК. Позже основатель компании Михаил Куснирович попросил не использовать бренд на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Это было связано с тем что, МОК решил допустить до ОИ-2018 «чистых» российских спортсменов, которые не связаны с допинговым скандалом, под нейтральным флагом.

Подробнее о том, почему господин Куснирович решил лишить МОК своей интеллектуальной собственности,— в интервью “Ъ”.