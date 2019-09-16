Turkish Airlines хочет летать из Нижнего Новгорода

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines хочет возить пассажиров из Нижнего Новгорода в Турцию, рассказал нижегородский министр транспорта Павел Саватеев на заседании профильного комитета заксобрания. Напомним, пока в этом направлении регулярно летают лайнеры турецкой Onur Air.

Подробности предварительных переговоров с представителями авиакомпании он не озвучил, добавив лишь, что встречи будут и с другими зарубежными авиакомпаниями. По словам Павла Саватеева, минтранс области совместно с «Аэропортами регионов» (управляющая компания нижегородского аэропорта Стригино.– “Ъ-Приволжье”) анализируют перспективные направления и разрабатывают «алгоритм открытия международных маршрутов». До конца года власти совместно с аэропортовой компанией намерены сформировать перечень европейских городов с перспективой перелетов из Нижнего Новгорода и обратно.

Что касается внутрироссийских перелетов, депутаты рекомендовали принять поправки о выделении 33,4 млн руб. на бюджетное субсидирование в 2019 году пассажирских авиаперевозок между регионами. По словам министра, сумма бюджетных субсидий на межрегиональные перелеты из Нижнего Новгорода в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Краснодар, Сочи, Геленджик и Челябинск в 2020 году будет увеличена до 161 млн руб. Депутаты спросили, почему нет льготного авиасообщения с востребованным нижегородцами Симферополем, но чиновники пояснили, что власти Крыма не хотят даже наполовину нести затраты по субсидированию этого рейса. Возможно, в следующем году Нижегородская область возьмет на себя большую часть этих расходов.

Иван Сергеев