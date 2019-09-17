Часы Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Lune поступили в продажу

Модель Tonda 1950 Lune впервые появилась два года назад, и сегодня Parmigiani Fleurier представляет две новые ее версии: для мужчин и женщин. В обеих «лунный календарь», занимает центральное место на циферблатах с обновленным дизайном. Tonda 1950 Lune представляет собой одновременно технический и художественный шедевр, в котором гармония циферблата сочетается с ультратонким автоматическим механизмом с обилием функций.

Женская модель выполнена в корпусе из розового золота с перламутровым циферблатом и инкрустирована бриллиантами. Указатель лунных фаз с золотой Луной и синим ночным небом в положении «10» и золотое обрамление апертуры указателя даты в положении «4» добавляют часам женственности и элегентности.

Циферблат этой модели меньше, чем мужской — все ради более широкого инкрустированного бриллиантами безеля. Tonda 1950 Lune обязана своими изящными формами калибру PF708 — автоматическому механизму с платиновым микроротором. Все его узлы продуманно скомпонованы на платине, фаски мостов скошены, и, как это принято у Parmigiani Fleurier, все его компоненты декорированы вручную благородным узором «Женевские Полосы».