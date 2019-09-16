SSJ 100 «реанимируют» новым названием

Sukhoi Superjet 100 могут переименовать. Не исключено, что пассажирскому лайнеру дадут русское название, сказал в интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Ранее, в мае, SSJ 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек. В августе стало известно, что от российских самолетов намерен отказаться последний зарубежный эксплуатант — мексиканская компания Interjet. Она выставила лайнеры на торги.

Улучшит ли ребрендинг позиции отечественного самолета на рынке? В этом сомневается председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров: «Люди активно не беспокоятся по поводу названия и всего остального. Это несколько надуманная история. У этого самолета есть проблема, связанная с его имиджем как продукта, который пригоден для экспорта. Другое название вряд ли что-либо изменит, если это не будет сопровождаться кардинальным изменением в первую очередь системы технической поддержки этого самолета. Отношение к нему заказчиков определяется не количеством летных происшествий и имиджем, который сопровождает его с точки зрения аварийности. Основным критерием интереса являются его эксплуатационные характеристики, которые включают в себя как экономические параметры, предположим, расход топлива на час полета, так и прямые расходы, связанные с его приобретением, с поддержанием его технического состояния, летной годности. Эксплуатанты говорят о том, что самолеты им обходятся очень дорого. Лайнеры часто простаивают из-за отсутствия запчастей. А простаивающий транспорт несет убытки».

Отвечая на вопрос о претензиях авиакомпаний к суперджетам, глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что у лайнеров есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов уверен, что Sukhoi Superjet — изначально недоработанный самолет, и решить эту проблему будет непросто. «У самолетов есть строгие правила, по которым их надо строить, аэродинамика, по которой надо моделировать. Летчиков практически заставляли летать на этом самолете или предлагали какие-то фиксированные зарплаты, которые не получали на других лайнерах.

Это говорит о том, что суперджет “сырой”. Его надо не переименовывать, а с самого начала моделировать как надо.

Сейчас в авиации у нас, к сожалению, очень мало профессионалов. Здесь в основном бизнес, коммерция. Этот самолет нужно дорабатывать, конечно. Был Як-42 у нас — съездовский самолет, который всю жизнь дорабатывали, в конце концов его списали. Я боюсь, что судьба Superjet такая же, потому что комплектующие надо было производить сразу. Посредники, с которыми все это время работали, естественно, просто так не отдадут этот рынок. Имеются проблемы с доставкой, с производством запчастей — они очень трудно решаемые. На импортных самолетах компьютер сам подсказывает, какой блок поменять, что сделать, на этом самолете довольно все сложно. Игрушка, которая создана как игрушка»,— заявил Романов.

В конце августа в Федеральной антимонопольной службе заявили, что средняя стоимость авиабилетов на рейсы, которые обслуживает Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами. Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что разница обусловлена длительными простоями российского самолета и дороговизной обслуживания.

Ольга Сергиенко, Лилия Галявиева