В Оренбургской области руководитель компании возместил 4 млн рублей ущерба госбюджету

В Адамовском районе Оренбургской области исполнительный директор ОАО «Шильдинский элеватор» вернул в госбюджет более 4 млн руб. причиненного ущерба. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, с июня 2016 года по февраль 2018 года мужчина направил на погашение задолженности по договорам займов более 4 млн. руб. Тем самым он сокрыл денежные средства компании, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам.

В ходе судебного следствия руководитель организации вину признал и полностью возместил ущерб. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил штраф в 70 тыс. руб.

Алена Смирнова