В Татарстане появятся лифты с системой распознавания лиц

В домах Татарстана появятся «умные» лифты с системой распознавания лиц. Их производством будет заниматься компания ОТИС, передает РБК со ссылкой на вице-президента и гендиректор предприятия в Восточной Европе и Центральной Азии Надера Антара.

По его словам, презентация лифтов прошла в Татарстане на прошлой неделе, а их производство планируют начать в сентябре на заводе в Санкт-Петербурге. В компанию стали поступать уже первые заказы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустили систему биометрического мониторинга в общественных местах.

"Ъ-Казань"