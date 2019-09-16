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В Татарстане появятся лифты с системой распознавания лиц

В домах Татарстана появятся «умные» лифты с системой распознавания лиц. Их производством будет заниматься компания ОТИС, передает РБК со ссылкой на вице-президента и гендиректор предприятия в Восточной Европе и Центральной Азии Надера Антара.

По его словам, презентация лифтов прошла в Татарстане на прошлой неделе, а их производство планируют начать в сентябре на заводе в Санкт-Петербурге. В компанию стали поступать уже первые заказы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустили систему биометрического мониторинга в общественных местах.

"Ъ-Казань"


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