СКР передал в суд дело о взятках экс-начальника полиции Ишимбайского района

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению в получении взяток (ч.2 ст. 290 УК РФ) экс-главы отдела полиции в Ишимбайскому району Андрея Пугачева. Он был задержан сотрудниками УФСБ в январе. По версии следствия, с августа 2017 по апрель 2018 года полицейский получал «откат» от местной компании, занимавшейся эвакуацией автомобилей на штрафстоянку. С каждой эвакуированной машины начальнику отдела полиции платили по 500 руб. За это, как отмечают в СКР, компании оказывалось покровительство: подразделения полиции обеспечивали рост доставляемых на стоянку машин. По оценке следствия, общая сумма полученных полицейским откатов превысила 170 тыс. руб. Обвиняемый в ходе следствия вину не признал.

В МВД сообщили, что по итогам служебной проверки Андрей Пугачев был отстранен от занимаемой должности. По итогам рассмотрения дела в суде ведомство может принять решение о его увольнении.

Ирина Самойлова