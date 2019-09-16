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«Курорты Зауралья» выставили на продажу санаторий «Лесники»

АО «Курорты Зауралья» (принадлежит правительству Челябинской области) объявило аукцион по продаже санатория «Лесники». Начальная цена составляет 193,45 млн руб., говорится в информации, опубликованной на официальном сайте организации.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 сентября по 8 ноября. Сами торги состоятся 14 ноября, «шаг аукциона» – 1 млн руб. Участники должны предоставить задаток в размере 20% от начальной цены.

В АО «Курорты Зауралья» отказались назвать причины продажи санатория. В департаменте имущественных и земельных отношений региона объяснили это необходимостью погашения кредиторской задолженности АО «с целью сохранения деятельности «Курорты Зауралья» по оказанию санаторно-курортных услуг на территории Курганской области». В ведомстве уточнили, что аукционная документация по продаже имущества санатория содержит условие сохранения назначения объектов, профиля деятельности и штатной численности сотрудников. Сейчас там трудится 110 человек.

Всего «Курорты Зауралья» владеют тремя оздоровительными учреждениями: кроме «Лесников» – «Медвежье» и «Сосновая Роща».

Бальнеологический санаторий «Лесники» расположен в сосновом бору на слиянии рек Тобол и Утяк в Кетовском районе, в 20 км от Кургана. Специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, нарушения обмена веществ.

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