Болельщиков матча «Ростов» - «Ахмат» будет перевозить 50 шаттлов

Для перевозки болельщиков после матча «Ростов» - «Ахмат» с 22:30 до 24:00 будет работать 50 автобусов-шаттлов, сообщает пресс-служба департамента транспорта региона. Из них 35 - на маршруте № S1 ««Ростов Арена» - пл. Гагарина» и 15 - на маршруте S2 Ростов Арена (восточная сторона) — пл. Октябрьская.

Кроме того, на городских маршрутах будут дополнительно задействованы 65 автобусов. С 18:00 до 22:45 будет организована работа двух дополнительных графиков на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж».

Дарья Голякова