Три южноуральских компании вошли в рейтинг Forbes

В рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, составленный журналом Forbes по итогам 2018 года, три позиции заняли компании из Челябинской области.

В частности, 16-е место занимает ММК с выручкой 516 млрд руб. На 29-м месте группа компаний, входящих в сеть «Красное & Белое» (301 млрд руб.). Кроме того, на 153-м месте расположился Челябинский электрометаллургический комбинат (60,1 млрд руб.).

Также в рейтинг вошли две промышленных группы с южноуральскими «корнями», но московской «пропиской». 26-е место занимает «Мечел» (312,6 млрд руб.), 50-е – группа ЧТПЗ (178,8 млрд.).