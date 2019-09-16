Patek Philippe едет с масштабной выставкой в Сингапур

С 28 сентября по 13 октября 2019 года в Сингапуре пройдет выставка редких экземпляров часов Patek Philippe, которая уже успела побывать в Дубае в 2012 году, в Мюнхене в 2013, в Лондоне в 2015 и в Нью-Йорке в 2017. Это уникальная возможность для коллекционеров и всех ценителей часового искусства ощутить в режиме реального времени неповторимую атмосферу исторического бутика бренда на Рю дю Рон в Женеве, мануфактуры в План-ле-Уат и Музея Patek Philippe.

Крупномасштабная выставка, проходящая наряду с мероприятиями, посвященными двухсотлетию Сингапура, призвана подчеркнуть важнейшее значение Сингапура и Юго-Восточной Азии для Patek Philippe, так как этот регион богат коллекционерами и знатоками часового дела, которые играют важную роль в формировании ценностных характеристик высокого часового искусства. Президент компании Patek Philippe Тьерри Стерн и его отец, почетный президент Филипп Стерн с воодушевлением отнеслись к организации выставки и позаботились о том, чтобы мероприятие приняло поистине грандиозные масштабы. Здесь будет представлена специально разработанная ограниченная серия часов и обширная коллекция моделей, выполненных в редких техниках, которые сочетают в себе различные культурные и художественные влияния Юго-Восточной Азии.