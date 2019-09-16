В Оренбурге на месяц арестована председатель кооператива «Семейная копилка», около 800 вкладчиков которого не получили свои средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кооператив «Семейная копилка» работал с 2014 года. В 2019 году правоохранители стали получать многочисленные заявления от вкладчиков о невыплатах по процентам и отсутствии возможности забрать деньги. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Руководитель кооператива была объявлена в федеральный розыск, позхже ее задержали в Москве.

Причиненный вкладчикам ущерб составляет около 250 млн руб.

Андрей Сазонов