25 лет ювелирному дивизиону Красцветмета

16 сентября 1994 года в Красцветмете было создано производство ювелирных изделий. За первый год работы новое подразделение выпустило 30 кг серебряных цепей, а еще через год приступило к выпуску золотых.

Сегодня Красцветмет является российским лидером в производстве цепей из золота и единственным производителем цепей из платины машинного плетения. Всего в 2018 году было выпущено и реализовано 8 тонн ювелирных изделий, из них 3,9 тонны (+47% по сравнению с 2017 годом) – цепи из золота.

Год назад ювелирный дивизион перешел к прямым продажам продукции всем участникам рынка. Такой подход позволил увеличить количество клиентов из малого и среднего бизнеса – сейчас партерами Красцветмета являются около 700 ювелирных компаний из России, Латвии, Эстонии, Беларуси и Германии. Объем экспорта вырос на 86%.

Кроме продажи ювелирных изделий и полуфабрикатов компания оказывает консультационные услуги, маркетинговую поддержку и проводит обучение персонала партнеров. Так в 2019 году на базе корпоративного университета Красцветмета была разработана обучающая программа «Про цепи» для ювелирных ритейлеров.

«За годы существования ювелирного производства Красцветмет выпускал все категории ювелирных изделий, в том числе с драгоценными камнями. Но рынок менялся, и мы сделали ставку на цепи и браслеты. Наш ассортимент цепей в разных сплавах, цветах, пробах, покрытиях - самый широкий среди российских производителей. Но Красцветмет сегодня - не только производственная компания. Это еще и центр создания компетенций, готовый делиться своими знаниями, в том числе в области бизнес-аналитики», – Анна Панасюра - руководитель ювелирного дивизиона.