Audi на ярмарке современного искусства Cosmoscow: настоящее и будущее Audi Q4 e-tron и Audi A7 Sportback Ocean GT украсили собой ярмарку современного искусства

Прошлое, настоящее и будущее соединилось под сводами Гостиного двора во время проведения международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в начале сентября 2019 года. Будущее уже не кажется таким далеким, глядя на работы современных художников. Можно смело утверждать, что мы живем в век, когда общество уходит от консервативного потребления. Сегодня в тренде смешение жанров. Победителями становятся смелые и неординарные. Это касается не только традиционного искусства, но и создания автомобилей.

Потребители становятся требовательнее к дизайну моделей, оформлению интерьеров. Общество все больше заинтересовано в сохранении природы, именно поэтому традиционные двигатели внутреннего сгорания уступают место зеленым технологиям. Очень органично смотрелись на ярмарке эффектные модели автомобильного партнера Cosmoscow компании Audi.

Стенд производителя из Ингольштадта стал словно мостиком из настоящего в будущее. Но будущее это довольно условное, поскольку технологии, изобретения, требования потребителей приближают его со скоростью света. Как сказал один из гостей ярмарки известный шоумен Иван Ургант: «Автомобилям Audi здесь самое место».

Audi Q4 e-tron как дань уважения прогрессивной аудитории, для которой современное искусство — это полет фантазии с элементами реализма.

Утром они пьют не просто кофе, а миндальный раф, для работы используют коворкинг, а новости узнают из подписки Facebook. Чтя традиции прошлого, дизайнеры Audi создали новый футуристический стиль настоящего.

Однако есть и те, кто пока все еще покупает в магазинах туфли и ботинки, а не лоферы и броги, а на завтрак пьет черный чай и предпочитает для работы традиционные офисные пространства. Их нельзя назвать консерваторами, поскольку чай может быть эксклюзивным английским, а офис может находиться на 35-м этаже в «Москва-Сити».

Иван Ургант Ксения Собчак Александр Петров Анжелика Каширина Виктория Исакова Ингрид Олеринская Константин и Ольга Андрикопулос Карина Андоленко Лилит Рашоян Ясмина Муратович

Все-таки для них должна быть эксклюзивность даже в традиционных, казалось бы, моментах. И для подобной аудитории компания Audi подготовила пятидверное купе Audi A7 Sportback эксклюзивной серии Ocean GT.

Коллаборацию современного искусства и будущего автомобилестроения в Гостином дворе с интересом наблюдали давние поклонники бренда Audi, среди которых Ксения Собчак, Александр Петров, Виктория Исакова, Алина Крюкова, Константин Андрикопулос с супругой Ольгой, Елена Крыгина и другие.

Модель Audi Q4 e-tron получилась настолько яркой и необычной, что все селебрити в первую очередь обращали внимание именно на нее. К тому же она прекрасно играла в свете софитов благодаря новому синему цвету кузова Solar Sky, который меняет оттенок в зависимости от угла зрения. Инновационное лакокрасочное покрытие было разработано специально для новой модели бренда.

Audi Q4 e-tron — искусство создавать современные автомобили

К концу 2020 года модель Audi Q4 e-tron наконец-то избавится от приставки «концепт-кар» и станет серийной. Технические возможности концепт-кара впечатляют: он оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 л. с. с фирменной системой полного привода Audi quattro. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Запас хода более 450 км.

Но не зря же говорят, что будущее не может быть без прошлого и настоящего. В качестве настоящего на стенде красовался купе эксклюзивной серии Audi A7 Sportback Ocean GT. Пятидверное купе получило еще более экспрессивный и запоминающийся облик, а также расширенный список оборудования.

Среди миллиона интересных и нужных элементов комплектации можно выделить: аудиосистему Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System, блок фар HD Matrix LED с Audi Laser Light, адаптивную пневматическую подвеску, систему динамического рулевого управления, управляемую заднюю подвеску, пакеты ассистирующих систем «Город» и «Путешествие», особые накладки на пороги с надписью «1 of 111», сиденья с отделкой из эксклюзивной кожи Valcona в цвете diamond silver с контрастной строчкой havanna brown, 20-дюймовые диски Audi Sport.

Автомобили лимитированной серии окрашены в эксклюзивный синий цвет Galaxy blue metallic. Но не только богатая комплектация делает этот автомобиль эксклюзивным. Приобретя Audi A7 Sportback Ocean GT, можно стать участников элитарного клуба, в котором будут всего лишь 111 обладателей данного автомобиля. Причем россиян среди них окажется только 15. Шанс встретить на АЗС «родного брата» минимальный.

Партнерство с Cosmoscow — важная часть большой многолетней программы Audi ArtExperience по поддержке грандиозных событий в мире кино, театра, искусства. Как, например, музыкальный фестиваль в Зальцбурге, Берлинский кинофестиваль и Миланская неделя дизайна.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow — это отличная возможность продемонстрировать настоящее и будущее Audi. Яркий альянс искусства и высоких автомобильных технологий.

Сергей Кузнецов