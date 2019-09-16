Удмуртия получит около 1,6 млрд рублей на развитие культуры до 2024 года

До 2024 года Удмуртия получит не менее 1,6 млрд руб. на реализацию нацпроекта «Культура». В текущем году региону выделят порядка 260 млн руб. из федерального бюджета, 178 млн руб. из них направят на ремонт национальной библиотеки. Об этом порталу «Будущее России» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.

«До 2024 года мы ожидаем, что регион получит не менее 1,6 млрд руб. на нашу отрасль по всем направлениям — это и капитальный ремонт, и строительство, и улучшение материально-технической базы, и подготовка кадров. В рамках нацпроекта строительство сельских домов культуры в Удмуртии начинается впервые за 30-40 лет. На строительство трех и капремонт четырех ДК планируется выделить 53,89 млн руб. в 2020 году. Отремонтирован будет ДК в селе Совхозный Завьяловского района на 350 мест, в селе Кулига Кезского района на 250 мест, в селе Шеверялово Сарапульского района на 270 мест и в деревне Ува-Тукля Увинского района на 200 мест»,— отметил министр.