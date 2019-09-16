В Самаре на этой неделе увеличат число парковочных мест

Количество парковочных мест в Самаре планируется увеличить на 150 единиц. Они появятся на ул. Стара-Загора. О этом сообщает городская администрация.

«В настоящее время ведется устройство новых парковочных пространств, в том числе вблизи парка им. Юрия Гагарина – здесь традиционно большое количество отдыхающих и до ремонта нехватка парковочных мест ощущалась остро»,– говорится в сообщении.

Ранее в этом районе парковка была рассчитана на 310 автомобилей. После проведения работ число парковочных мест увеличится до 460 единиц. Они будут созданы к пятнице.

Создание новых парковочных мест проводится в рамках комплексного ремонта ул. Стара-Загора. В текущем году работы ведутся на участке от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная. В 2020 году будет обновлен участок до ул. Ташкентская. Подрядчиком выступает ООО «НПФ «XXI Век».

Георгий Портнов