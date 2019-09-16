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Саша Черечукин

5 лет

краниофарингиома – опухоль головного мозга, рецидив, спасет протонная терапия.

Всего требуется — 2 065 960 рублей.

Саша Черечукин живет в Воронеже с родителями и двумя братьями. У мальчика гигантская краниофарингиома – врожденная опухоль головного мозга, которая затрагивает важные центры нервной системы, отвечающие за выработку гормонов, рост и зрение. Саша перенес уже две операции, после которых у мальчика парализовало левую сторону тела и стало катастрофически падать зрение. Помочь Саше может только протонная терапия, которая прицельно разрушает опухолевые клетки, не задевая здоровые ткани мозга.

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Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центр протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) «У Саши большая опухоль головного мозга – краниофарингиома. После двух операций риск нового рецидива весьма высок. Дальнейшее хирургическое удаление опухолевых клеток в данном случае невозможно из-за их расположения. Мальчику необходимо протонное облучение. Главное преимущество этого вида лечения – возможность подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки головного мозга. Этот метод облучения – наиболее эффективный и щадящий для ребенка».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Саше Черечукину также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи СашеРеквизиты для помощи Саше Черечукину также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

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