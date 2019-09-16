Кремль: план интеграции России и Белоруссии могут представить президентам до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал любую информацию о плане интеграции России и Белоруссии сугубо предварительной до тех пор, пока документ не будет опубликован.

«Этот совместный план действий по большей части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон. Пока план не публиковался и не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер»,— сказал господин Песков.

По его словам, «дорожную карту» должны предоставить президентам до конца года. «Президенты говорили — до нового года, об этом в Санкт-Петербурге шла речь, но конкретно пока договоренности нет»,— уточнил пресс-секретарь.

Напомним, по данным “Ъ”, программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание «единого регулятора» энергетического рынка и объединение таможенной политики. Документ премьер-министры двух стран парафировали в начале сентября.

Подробнее о планах по интеграции двух стран читайте в материале “Ъ” «Дружба налогов».