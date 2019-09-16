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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В Светлоярском парке завершен первый этап работ по благоустройству

Жители Сормовского района дождались комфортную городскую среду.

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Территория благоустраивалась в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».


Территория благоустраивалась в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». За то, чтобы благоустроен был именно Светлоярский парк, проголосовали сами жители района.

Работы обошлись в 52 млн рублей – соответствующий тендер выиграла компания «Партнер». Завершить благоустройство планировалось к 1 сентября, задержка произошла в связи с тем, что часть необходимого оборудования не была поставлена в срок и из-за большого объема работ по озеленению.

В рамках благоустройств в парке были высажены зеленые насаждения, сделаны новые дорожки, скамейки, инсталлированы спортивное оборудование и новая система освещения. Также изменениям подверглась пляжная зона – появились новые кабинки для переодевания и вышки для спасателей.

Среди недоработок: отсутствие системы видеонаблюдения и охраны, недоделанная система водоотведения.

Продолжить работу по благоустройству парка планируется в 2020 году.

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