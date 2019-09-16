Житель Ижевска похитил 2 млн рублей у 13 человек под предлогом очистки кредитной истории

Первомайский райсуд приговорил 30-летнего ижевчанина к 3,5 годам лишения свободы за хищение около 2 млн руб. у 13 граждан. Мужчину признали виновным в совершении 11 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), и двух преступлений по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что подсудимый убедил потерпевших взять в банках кредиты, а полученные деньги передать ему. При этом он обещал погасить кредиты и очистить кредитную историю граждан. В действительности злоумышленник не намеревался исполнить эти обязательства, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.

В суде подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.