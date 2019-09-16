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В Краснодаре будут судить жительницу Пятигорска за контрабанду валюты

В Советский суд Краснодара направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летней жительницы Пятигорска по факту контрабанды денег в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июне 2019 года она при посадке на международный рейс «Краснодар-Стамбул» проследовала в зону таможенного контроля «Зеленый коридор». Однако в ходе таможенного контроля в ее дамской сумке были обнаружены $72,6 тыс.

По инкриминируемой статье нарушительнице грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денег или в размере заработной платы за период до трех лет, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет.

Андрей Ульченко


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