Только 11% петербургских работодателей готовы рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю

Только 11% опрошенных петербургских работодателей допускают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие годы. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter и газеты «Ведомости».

В ходе исследования были опрошены 191 представитель российских компаний, в том числе из Петербурга. 47% респондентов заявили, что считают переход на сокращенную рабочую неделю нерациональным в принципе.11% опрошенных сообщили о необходимости пропорционального снижения зарплат сотрудников в случае ввода такой системы. 69% работодателей же не хотят ничего менять, вариант сокращенной рабочей недели их не устраивает. Не видят преимуществ в переходе на четырехдневную рабочую неделю 29% представителей бизнеса из Петербурга.

При этом основным преимуществом перехода на четырехдневную рабочую неделю представители бизнеса назвали уменьшение «выгорания» сотрудников.

О том, к каким последствиям может привести переход к четырехдневной рабочей неделе, читайте в публикации «Огонька» «Посчитаем трудодни».