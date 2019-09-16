Продажи электромобилей в России выросли в 2,5 раза

В 2019 году продажи новых электромобилей в России выросли в 2,5 раза, сообщает «Автостат».

С января по август продано 238 новых электромобилей, что в 2,5 раза больше, чем за восемь месяцев 2018 года (86 шт.). При этом российский рынок новых электромобилей демонстрирует рост пятый месяц подряд.

Лидером по продажам в августе стал хэтчбек Nissan Leaf (38 шт.), опередивший кроссоверы Jaguar I-Pace (6 шт.) и Tesla Model X (3 шт.), седаны Tesla Model S (1 шт.) и Tesla Model 3 (1 шт.) и хэтчбек Renault Twizy (1 шт.).

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2019 года в продажу поступит первый российский электромобиль Zetta.