Атолл свободы

На Мальдивы, как известно, едут за разным. Одни стремятся сбежать от суеты мегаполиса, чтобы по-настоящему отдохнуть; другие обожают проводить время, погружаясь с аквалангом и любуясь жизнью подводных обитателей в коралловых рифах; а третьи отправляются сюда, чтобы отпраздновать одно из главных событий в своей жизни — свадьбу. Почему именно сюда? Потому что праздничная атмосфера малолюдных курортов премиум-класса и не затронутая цивилизацией природа добавят событию особого шарма. А прилетев на Мальдивы в медовый месяц, вы получаете прекрасную возможность провести время друг с другом в сказочной красоте.

Одно из удивительных мест, дарящих эту красоту,— The Nautilus, новый (открыли в начале этого года) курорт премиум-класса в атолле Баа: 26 просторных бунгало и огромных резиденций в стиле бохо, расположенных на коралловом рифе. The Nautilus стремится стать одним из лучших частных островов на Мальдивах, и у него есть для этого все необходимое. Начать с того, что атолл входит в официальный биосферный заповедник ЮНЕСКО. Построенный местным бизнесменом, The Nautilus создан, чтобы выразить его личное видение того, какой должна быть роскошь.

Как и многие мальдивские курорты, The Nautilus предлагает молодым прекрасные условия для проведения свадебной церемонии, а людям постарше — для торжественного обновления свадебных клятв. Можно сказать «я согласна», стоя босиком на пляже курорта, либо устроить свадебную церемонию на необитаемом острове или просто на пустынной песчаной косе.

И хотя церемония на Мальдивах достаточно формальна, благодаря невероятной красочности она запоминается на всю жизнь. Как правило, нарядно одетых невесту и жениха доставляют на лодке на какой-нибудь необитаемый островок архипелага, где все подготовлено для торжественного обряда. В окружении гостей и близких проводится свадебный ритуал под бой барабанов боду-беру, а затем молодожены после продолжительной фотосессии в самых красивых уголках острова возвращаются в отель на торжественный ужин (традиционно накрытый стол буквально ломится от блюд).

На курорте Nautilus предусмотрено несколько отличных пакетных предложений для новобрачных, в которые включено все, что необходимо, и даже больше. Например, одно из самых популярных — «Островная свадьба». Проживание в просторной резиденции Nautilus Retreat или Nautilus Mansion (рассчитаны на шесть человек), проведение свадебной церемонии в сопровождении барабанщиков и охлажденного Cristal Champagne для молодоженов и их гостей. После часовой фотосессии — винный ужин для новобрачных и круиз на закате на яхте курорта. А на следующее утро — завтрак с шампанским в постели и часовая спа-процедура для обоих.

Есть чуть более скромный, но не менее яркий и очень востребованный вариант — «Свадьба на пляже бохо». Яркое солнце, ласковое море, шелест волн и легкий морской бриз — настоящее волшебство любви под торжественный бой ритуальных барабанов. Фотосессия, свадебный торт, ужин, завтрак с шампанским и спа-релакс. Масса впечатлений и ярких эмоций. Ну разве что без прогулки на яхте.

Новая концепция отдыха

Тем, кто решит провести здесь не только само торжество, но и медовый месяц, сожалеть о сделанном выборе точно не придется. В отличие от большинства других курортов The Nautilus, как утверждает менеджмент отеля, «являет собой торжество индивидуальности и предлагает абсолютное освобождение и свободу»: здесь гости могут в полной мере быть самими собой и отдыхать ровно так, как им хочется. А ведь самая большая роскошь в современном мире — эти простые удовольствия: возможность быть самим собой и не задумываться о том, соответствуете ли вы своему статусу в данный момент, равно как и о том, какое впечатление вы производите на окружающих.

Главная идея этого концептуального проекта — курорт вне времени и без какого-либо расписания. Здесь гости задают свои правила и вносят любые коррективы во все предложения батлера. Да, здесь у вас будет персональный помощник-батлер, закрепленный исключительно за вами и предугадывающий все ваши желания и потребности. Но в то же время батлер обеспечивает гостям личные свободу и пространство, чувствуя тонкую грань между искренней заботой и опекой на грани назойливости.

Итак, завтракать здесь можно в любое время, когда пожелаешь. В трех ресторанах курорта раздолье для любителей гастрономических удовольствий — помимо обширного и разнообразного меню есть возможность заказать что угодно, и вам это приготовят. И если вы, скажем, сегодня захотели попробовать ближневосточную кухню в ресторане Zeytoun, а ваша спутница решила заказать в ресторане Ocaso порцию свежевыловленного тунца на гриле, то здесь и это не проблема. Вам моментально накроют стол в любом из выбранных вами заведений (или даже в вашей резиденции) и подадут все заказанные блюда.

