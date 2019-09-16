В Ульяновске заведующая детсадом присвоила более 740 тысяч рублей

В Ульяновске заведующая Детским садом компенсирующего вида №55 присвоила более 740 тыс. руб. из бюджета. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, с 2012 года по 2018 год злоумышленница вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения об исполнении обязанностей уволенного сотрудника. Все денежные средства тратила по своему усмотрению.

Суд признал женщину виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Она также приговорена к штрафу в 300 тыс. руб. и лишена права занимать должности в государственных органах на 2 года.

Алена Смирнова