Пенсионерка из Ижевска перечислила неизвестному 230 тысяч рублей для устройства на работу

63-летняя пенсионерка из Ижевска, желая устроиться на работу через интернет, перечислила неизвестному 230 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Со слов потерпевшей, она разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов. Затем ей позвонил неизвестный мужчина и предложил работу в качестве сиделки для его матери — женщина согласилась. В дальнейшем звонивший сообщил потерпевшей, что перевел на ее счет 230 тыс. руб., которые необходимы для покупки лекарств и продуктов. Пенсионерка поверила «работодателю» на слово, не проверив состояние счета. Затем злоумышленник попросил ее вернуть деньги. Гражданка перевела на неизвестный счет все свои сбережения, после чего мужчина перестал выходить на связь.