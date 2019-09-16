В Каменске-Уральском начинается строительство Центра бокса

В Каменске-Уральском (Свердловская область) начинается строительство Центра бокса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Это один из пяти спорткомплексов, которые свердловские власти планируют открыть вместе с Федерацией бокса России. По словам губернатора, завершить строительство планируется в течение полутора лет.

«В четырехэтажном здании в микрорайоне "Южный" разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал. Тут будут проходить и тренировки, и соревнования»,— сообщил господин Куйвашев.

В апреле губернатор Евгений Куйвашев и руководитель Федерации бокса РФ Умар Кремлев подписали соглашение о создании центров бокса в пяти муниципалитетах: в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. В них смогут заниматься спортсмены любых возрастов и квалификаций. С 8 по 21 сентября в «Екатеринбург-Экспо» проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин. Ожидается, что на ЧМ в Екатеринбург приедут почти 500 спортсменов из 89 стран.