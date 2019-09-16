В ДТП в Татарстане один человек погиб и четверо пострадали

Смертельная авария произошла на автодороге Алексеевское – Высокий Колок – Базяково – Тукай в Татарстане. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо получили травмы, говорится в сообщении МВД по республике.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки потерял управление, и его машина выехала на встречную полосу, после чего съехала в кювет и протаранила бетонный водоотвод. 28-летняя пассажирка была госпитализирована в больницу, где скончалась через несколько часов. На скорой помощи также увезли водителя и трех его пассажиров. Среди пострадавших оказался восьмилетний ребенок.

У водителя – 13-летний стаж вождения. За последние два года его 55 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

"Ъ-Казань"